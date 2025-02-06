Одессит подал в суд на ТЦК из-за военного билета
Одессит подал в суд на отдел ТЦК из-за выдачи нового военного билета, в котором уже не было отметки о том, что он лишь ограниченно годен к службе. Однако суд не удовлетворил его иск.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
В старом военном билете мужчины была отметка о том, что он является непригодным к службе в мирное время и ограниченно годным в военное. Однако сотрудники ТЦК выдали ему новый документ, в котором ее уже не было. В суде ответчик заявил, что истец не предоставил никаких справок о состоянии своего здоровья, когда находился в Центре комплектования, поэтому в новом билете он оказался полностью годным.
Что решил суд
Суд не удовлетворил иск одессита и не признал действия ТЦК противоправными. А мужчину — полностью годным и подлежащим мобилизации.
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