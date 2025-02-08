Одесит покараний за ухилення від військового обліку

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі суд виніс вирок місцевому жителю, який ухилявся від військового обліку під час воєнного стану. Чоловік не з’явився до територіального центру комплектування, попри офіційне попередження та вручення повістки. Йому призначили штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Ухилення від військового обліку

Відомо, 34-річний уродженець Одеси, не з'явився за викликом до ТЦК для проходження медичного огляду та оформлення військово-облікових документів. 11 січня 2025 року відповідний керівник територіального центру комплектування вручив чоловікові попередження про його обов'язок стати на військовий облік, однак той відмовився підписати документ. Того ж дня йому було вручено повістку для проходження медичного огляду 12 січня, але чоловік знову відмовився підтвердити її отримання. Він також не прибув до територіального центру і не повідомив про причини своєї неявки.

Як покарали за ухилення від обліку

Суд призначив чоловіку штраф у розмірі 6800 гривень, враховуючи, що він раніше не мав судимості, має на утриманні малолітню дитину та щиро покаявся у своєму вчинку. Суддя вирішив, що таке покарання сприятиме формуванню законослухняної поведінки у чоловіка в майбутньому.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік не взяв повістку в ТЦК, бо його не готували до того, що потрібно вбивати. Також в Городоцькому райсуді винесли рішення щодо військовозобов'язаного, який відмовився долучатись до лав ЗСУ.