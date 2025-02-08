Одессит наказан за уклонение от воинского учета

Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе суд вынес приговор местному жителю, который уклонялся от воинского учета во время военного положения. Мужчина не явился в территориальный центр комплектования, несмотря на официальное предупреждение и вручение повестки. Ему назначили штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Уклонение от воинского учета

Известно, 34-летний уроженец Одессы, не явился по вызову в ТЦК для прохождения медицинского осмотра и оформления военно-учетных документов. 11 января 2025 года соответствующий руководитель территориального центра комплектования вручил мужчине предупреждение о его обязанности стать на воинский учет, однако тот отказался подписать документ. В тот же день ему была вручена повестка для прохождения медицинского осмотра 12 января, но мужчина снова отказался подтвердить ее получение. Он также не прибыл в территориальный центр и не сообщил о причинах своей неявки.

Как наказали за уклонение от учета

Суд назначил мужчине штраф в размере 6800 гривен, учитывая, что он ранее не имел судимости, имеет на иждивении малолетнего ребенка и искренне раскаялся в своем поступке. Судья решил, что такое наказание будет способствовать формированию законопослушного поведения у мужчины в будущем.

Напомним, на Львовщине мужчина не взял повестку в ТЦК, потому что его не готовили к тому, что нужно убивать. Также в Городокском райсуде вынесли решение в отношении военнообязанного, который отказался приобщаться в ряды ВСУ.