Реформирование ТЦК в Одесском городском совете

Депутаты на заседании по реформе. Фото: официальный сайт города

Согласно изменениям в Постановление КМУ №1487, которые вступили в силу 16 января, учет призывников и резервистов возлагается на исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Сейчас чиновники обсуждают меры по организации такой работы и создание нового подразделения муниципалитета.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Новое подразделение городского совета

В Одессе, согласно решению Кабмина, создадут отдельную структуру городского совета (1 инспектор на 1000 военнообязанных). Кроме того, уже собрали рабочую группу, которая работает над специализированной дорожной картой нового подразделения. Также чиновники хотят обратиться в Кабинет министров, чтобы там предоставили разъяснения относительно полномочий, сроков и выполнения новых функций мэрии. К тому же, в связи с реформой, в горсовете планируют увеличить численность работников муниципалитета.

Напомню, недавно мы писали об одессите который дважды проигнорировал повестку в ТЦК, а также о судебном иске из-за военного билета.