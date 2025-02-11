Трамп хочет получить природные ресурсы Украины - какие риски

Дональд Трамп решает вопросы. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Заключив соглашение с Украиной, Американский президент стремится договориться о доступе к стратегически важным ресурсам нашей страны. Ведь эти металлы широко применяются в высокотехнологичном производстве, в частности для создания смартфонов, компьютеров, медицинского оборудования и тому подобное. Однако сейчас Украина не имеет возможности в полной мере использовать эти ресурсы. В случае предоставления американским компаниям разрешения на добычу полезных ископаемых Трамп обещает военную помощь и прекращение огня на фронте. Действительно ли все так просто как кажется на первый взгляд или все же есть подводные камни? Что скрывается за предложением Трампа?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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Ресурсы ради мира

Украина открыта к сотрудничеству и ранее предлагала подобные условия в рамках "плана победы" осенью 2024 года. Для США эти ресурсы могут стать своеобразной компенсацией за оказанную поддержку в сложный военный период. И отказаться от этого предложения непросто, ведь и власть, и народ хотят скорейшего установления мира.

"Разговоры о редкоземельных ископаемых укладываются в общий контекст заявлений Трампа. Он в первую очередь является бизнесменом который, идет своим путем, это человек давления и скорее всего будет давить на украинскую сторону. Мы определенным образом стоим в ситуации безысходности, потому что нужен мир и остановка войны. Трамп это понимает, и мы готовы идти на уступки", — отметил Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов Фото: Новини.LIVE

Условия для Украины

В то же время условия возможного договора еще не определены. Потенциально Украина может получить выгоду в виде инвестиций, однако есть риски, связанные с деятельностью иностранных коммерческих структур на нашей территории. Особенно учитывая то, что значительная часть редкоземельных ископаемых находится на временно оккупированных территориях.

"В этом смысле как Трамп видит ситуацию, не понятно, ведь нужно еще дожать на Россию. Или он желает так называемых соглашений, к этим территориям между Украиной и Россией. Здесь не понятно. Трамп оставляет после своих заявлений точки на которые, так называемые, эксперты додумывают информацию", — отметил эксперт.

Поскольку точного плана сотрудничества еще не представлено, сложно оценивать инициативы США. В любом случае к громким заявлениям Трампа стоит относиться с осторожностью и тщательно продумывать стратегию, чтобы Украина приняла правильное решение по этому соглашению.

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