Розвідник НАТО біля Одещини

Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: Даррен Кох

Морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США помітили сьогодні, 11 лютого, у Румунії, поблизу територіальних вод Одещини. Його основна задача — спостереження за кримським напрямком.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить військово-повітряним силам Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО. Boeing P-8A Poseidon веде спостереження за кримським напрямком, відстежуючи активність РФ у Чорному морі.

Boeing P-8A Poseidon біля берегів Одещини. Фото: скриншот

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації. Його розробили на замовлення військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Він відомий розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею акваторії, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські воїни збили літак. А також про трагедію у повітрі Аляски.