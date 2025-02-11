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Британський розвідник біля берегів Одещини — причини

11 лютого 2025 16:12
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Розвідник НАТО біля Одещини
Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: Даррен Кох
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США помітили сьогодні, 11 лютого, у Румунії, поблизу територіальних вод Одещини. Його основна задача — спостереження за кримським напрямком.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить військово-повітряним силам Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО. Boeing P-8A Poseidon веде спостереження за кримським напрямком, відстежуючи активність РФ у Чорному морі.

Британський розвідник біля берегів Одещини — мапи - фото 1
Boeing P-8A Poseidon біля берегів Одещини. Фото: скриншот

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації. Його розробили на замовлення військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Він відомий розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею акваторії, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські воїни збили літак. А також про трагедію у повітрі Аляски.

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