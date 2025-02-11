Разведчик НАТО возле Одесской области

Британский разведчик у берегов Одесской области — причины
Морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США заметили сегодня, 11 февраля, в Румынии, вблизи территориальных вод Одесской области. Его основная задача — наблюдение за крымским направлением.
Об этом Новости.LIVE узнали с портала Flightradar.
Откуда летел разведчик НАТО
Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит военно-воздушным силам Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Boeing P-8A Poseidon ведет наблюдение за крымским направлением, отслеживая активность РФ в Черном море.
Что известно о самолете
Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации. Его разработали по заказу военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Он известен развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью акватории, обнаружения подводных лодок и ведения поисково-спасательных операций.
Напомним, недавно мы писали о том, как одесские воины сбили самолет. А также о трагедии в воздухе Аляски.
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