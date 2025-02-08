28 бригада ЗСУ збила російський штурмовик

Російський штурмовик Су-25. Фото ілюстративне: росЗМІ

На Донеччині українські захисники завдали чергового удару по авіації ворога. Завдяки злагодженій роботі ППО окупанти втратили ще один штурмовик Су-25. Зазначимо, що вартість знищеного літака оцінюється у декілька мільйонів доларів.

Про у суботу, 8 лютого, повідомили у 28-ї окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

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Допис бригади. Фото: скриншот

Знищення російського Су-25

Відомо, що бійці ліквідували російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Цей літак, відомий під назвою "Грак", є одним з головних засобів підтримки наземних сил ворога. Його основна функція — завдавати ударів по бронетехніці, укріпленнях та живій силі.

"Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", — написали в бригаді.

Які характеристики має штурмовик

Су-25 має броньовану кабіну та може переносити до 4,4 тонни бойового навантаження, включаючи некеровані ракети, бомби та гарматне озброєння. Літак призначений для дій у складних бойових умовах, що робить його небезпечним противником на полі бою. Проте навіть така техніка не є перешкодою для українських захисників.

Варто додати, що знищення такого літака є не лише тактичною, а й економічною втратою для Росії. Вартість одного Су-25 складає понад 11 мільйонів доларів, що робить цю втрату відчутною для окупантів.

Нагадаємо, Зеленський попередив, що загарбники націлені захопити порти Великої Одеси. Також ми писали, що Велика Британія долучилася до розробки двох зразків передових морських дронів, які можуть суттєво змінити хід війни на Чорному морі. Наразі тривають фінальні випробування систем.