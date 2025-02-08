28 бригада ВСУ сбила российский штурмовик

Российский штурмовик Су-25. Фото иллюстративное: росСМИ

В Донецкой области украинские защитники нанесли очередной удар по авиации врага. Благодаря слаженной работе ПВО оккупанты потеряли еще один штурмовик Су-25. Отметим, что стоимость уничтоженного самолета оценивается в несколько миллионов долларов.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Сообщение бригады. Фото: скриншот

Уничтожение российского Су-25

Известно, что бойцы ликвидировали российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Этот самолет, известный под названием "Грач", является одним из главных средств поддержки наземных сил врага. Его основная функция — наносить удары по бронетехнике, укреплениям и живой силе.

"Еще одним российским штурмовиком стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", — написали в бригаде.

Какие характеристики имеет штурмовик

Су-25 имеет бронированную кабину и может переносить до 4,4 тонны боевой нагрузки, включая неуправляемые ракеты, бомбы и пушечное вооружение. Самолет предназначен для действий в сложных боевых условиях, что делает его опасным противником на поле боя. Однако даже такая техника не является препятствием для украинских защитников.

Стоит добавить, что уничтожение такого самолета является не только тактической, но и экономической потерей для России. Стоимость одного Су-25 составляет более 11 миллионов долларов, что делает эту потерю ощутимой для оккупантов.

Напомним, Зеленский предупредил, что захватчики нацелены захватить порты Большой Одессы. Также мы писали, что Великобритания присоединилась к разработке двух образцов передовых морских дронов, которые могут существенно изменить ход войны на Черном море. Сейчас продолжаются финальные испытания систем.