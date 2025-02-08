Британія розробляє морські дрони Wasp і Snapper для України

Випробування морського дрона. Фото ілюстративне: LPhot Daniel Bladen

Україна отримає нові можливості для боротьби з російським флотом у Чорному морі. Велика Британія долучилася до розробки передових морських дронів, які можуть суттєво змінити хід війни. Наразі тривають фінальні випробування нових систем.

Про це повідомляє американське видання Naval technology.

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Нові морські дрони для України

Як пише видання, нові безпілотні морські апарати мають назву Wasp (Оса) і Snapper (Окунь). Ці системи створені спеціально для українських сил, які вже досягли значних успіхів у Чорному морі, завдаючи ударів по російському флоту за допомогою безпілотних морських дронів-камікадзе.

Інформацію про нові розробки було оприлюднено 4 лютого 2025 року у відповідях на запити британського парламенту. Міністерка з питань оборонних закупівель Марія Ігл підтвердила, що обидві програми — це новітні безпілотні морські системи, які були "швидко розроблені" для підтримки України.

"Система наразі проходить фінальні випробування, і додаткова інформація буде надана згодом", — цитує видання пані Ігл.

Журналісти також відмітили, що Міністерство оборони Великої Британії відмовилося надати більше деталей щодо цих систем.

Успіхи України завдяки морським дронам

Зазначимо, що використання Україною морських дронів вже показало ефективність цієї стратегії. У березні 2024 року українське керівництво змусило Чорноморський флот Росії відступити від бойових дій після того, як понад третину кораблів було серйозно пошкоджено або повністю знищено. За даними Міністерства оборони Великої Британії, між лютим 2022 року та червнем 2024 року в Чорному морі було знищено або пошкоджено 26 кораблів російського флоту.

Експерти прогнозують, що новітні безпілотні морські апарати можуть змінити правила ведення морських боїв.

Нагадаємо, в Чорному та Середземному морях зафіксовано бойові кораблі ворога. Вони здатні одночасно завдати 26 ударів по Україні. Також ми повідомляли, що Україна планує подавати позови на РФ до міжнародних інстанцій щодо забруднення акваторії.