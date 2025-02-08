Британия разрабатывает морские дроны Wasp и Snapper для Украины

Испытания морского дрона. Фото иллюстративное: LPhot Daniel Bladen

Украина получит новые возможности для борьбы с российским флотом в Черном море. Великобритания присоединилась к разработке передовых морских дронов, которые могут существенно изменить ход войны. Сейчас продолжаются финальные испытания новых систем.

Об этом сообщает американское издание Naval technology.

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Новые морские дроны для Украины

Как пишет издание, новые беспилотные морские аппараты имеют название Wasp (Оса) и Snapper (Окунь). Эти системы созданы специально для украинских сил, которые уже достигли значительных успехов в Черном море, нанося удары по российскому флоту с помощью беспилотных морских дронов-камикадзе.

Информация о новых разработках была обнародована 4 февраля 2025 года в ответах на запросы британского парламента. Министр по вопросам оборонных закупок Мария Игл подтвердила, что обе программы - это новейшие беспилотные морские системы, которые были "быстро разработаны" для поддержки Украины.

"Система сейчас проходит финальные испытания, и дополнительная информация будет предоставлена позже", — цитирует издание госпожу Игл.

Журналисты также отметили, что Министерство обороны Великобритании отказалось предоставить больше деталей относительно этих систем.

Успехи Украины благодаря морским дронам

Отметим, что использование Украиной морских дронов уже показало эффективность этой стратегии. В марте 2024 года украинское руководство заставило Черноморский флот России отступить от боевых действий, после того, как более трети кораблей были серьезно повреждены или полностью уничтожены. По данным Министерства обороны Великобритании, между февралем 2022 года и июнем 2024 года в Черном море было уничтожено или повреждено 26 кораблей российского флота.

Эксперты прогнозируют, что новейшие беспилотные морские аппараты могут изменить правила ведения морских боев.

Напомним, в Черном и Средиземном морях зафиксированы боевые корабли врага. Они способны одновременно нанести 26 ударов по Украине. Также мы сообщали, что Украина планирует подавать иски на РФ в международные инстанции по загрязнению акватории.