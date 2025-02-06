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Україна готує позови проти РФ за забруднення Чорного моря

6 лютого 2025 15:09
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Позови проти РФ за забруднення - деталі
Мазут у воді. Фото ілюстратине: Одеське життя
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Міжнародна морська організація звинуватила Росію в недбалості через аварію з танкерами біля Керчеського проливу. Україна також планує подавати позови на РФ до міжнародних інстанцій щодо забруднення акваторії.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив у рамках Єдиного марафону.

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Наразі міжнародні фахівці надають юридичну оцінку шкоді, яку Росія заподіяла на Чорному морі. Це необхідно саме для подальших судових позовів, які Україна разом із Міжнародною морською організацією планують подати проти РФ. Усе для того, аби країна-агресор врешті-решт сплатила компенсацію за забруднення акваторії.

"Все це складний і довгий процес, в якому задіяні будуть сотні людей, мабуть, але, тим не менш, все починається з того, що дається оцінка", — каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаю, ми писали про армії РФ та НАТО. А також про централізацію управління дронами в Росії
 

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