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Украина готовит иски против РФ за загрязнение Черного моря

6 февраля 2025 15:09
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Иски против РФ за загрязнение - детали
Мазут в воде. Фото иллюстративное: Одесская жизнь
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Международная морская организация обвинила Россию в халатности из-за аварии с танкерами возле Керченского пролива. Украина также планирует подавать иски на РФ в международные инстанции по загрязнению акватории.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил в рамках Единого марафона.

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Сейчас международные специалисты дают юридическую оценку ущерба, который Россия нанесла Черному морю. Это необходимо именно для дальнейших судебных исков, которые Украина вместе с Международной морской организацией планирует подать против РФ. Все для того, чтобы страна-агрессор в конце концов выплатила компенсацию за загрязнение акватории.

"Все это сложный и долгий процесс, в котором задействованы будут сотни людей, видимо, но, тем не менее, все начинается с того, что дается оценка",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомню, мы писали об армии РФ и НАТО. А также о централизации управления дронами в России.

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