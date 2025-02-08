Кораблі РФ з "Калібрами" в Чорному та Середземному морях

Підводний ракетоносій РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує посилювати військову присутність на морі. Сьогодні, 8 лютого, в Чорному та Середземному морях зафіксовано бойові кораблі ворога, оснащені крилатими ракетами. Їхній загальний залп — 26 "Калібрів".

Про це у суботу, 8 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі один ворожий корабель з крилатими ракетами "Калібр", готовими до запуску. Загальний залп може досягати 4 ракет, що створює потенційну загрозу для регіону. Водночас у Азовському морі ворожі кораблі відсутні, що тимчасово знижує ризик ескалації в цьому напрямку.

У Середземному морі на російських кораблях також розміщені "Калібри". Загалом тут присутні 6 ворожих кораблів, з яких два мають можливість здійснити залп до 22 ракет. Це посилює напруженість у цьому стратегічно важливому регіоні.

Рух через Керченську протоку не зупинився

Щодо руху суден через Керченську протоку — за добу зафіксовано одне судно, що прямувало в напрямку Чорного моря, а також одне судно, яке рухалось з Босфору до Азовського моря.

Окрім того, у ВМС ЗСУ Кажуть, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Це ставить під загрозу безпеку цивільному судноплавству.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого російський БпЛА атакував приватний сектор та знищив житловий будинок. Також ми повідомляли, що російські загарбники запустили по Україні 139 дронів-камікадзе типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів.