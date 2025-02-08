Корабли РФ с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях

Подводный ракетоноситель РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает усиливать военное присутствие на море. Сегодня, 8 февраля, в Черном и Средиземном морях зафиксированы боевые корабли врага, оснащенные крылатыми ракетами. Их общий залп — 26 "Калибров".

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей РФ в морях

В Черном море один вражеский корабль с крылатыми ракетами "Калибр" готов к запуску. Общий залп может достигать 4 ракет, что создает потенциальную угрозу для региона. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, что временно снижает риск эскалации в этом направлении.

В Средиземном море на российских кораблях также находятся "Калибры". Всего здесь присутствуют 6 вражеских кораблей, из которых два имеют возможность осуществить залп до 22 ракет. Это усиливает напряженность в этом стратегически важном регионе.

Движение через Керченский пролив не остановилось

Относительно движения судов через Керченский пролив, в сутки зафиксировано одно судно, которое следовало в направлении Черного моря, а также одно судно, которое двигалось из Босфора в Азовское море.

Кроме того, в ВМС ВСУ говорят, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации. Это ставит под угрозу безопасность гражданского судоходства.

Напомним, в ночь на 8 февраля российский БпЛА атаковал частный сектор и уничтожил жилой дом. Также мы сообщали, что российские захватчики запустили по Украине 139 дронов-камикадзе типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов.