Зеленський: Росія хоче контролювати порти Одеси та ринок зерна

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія прагне контролювати не лише природні ресурси, а й глобальний ринок зерна. Тому загарбники націлені захопити порти Великої Одеси.

Про це у суботу, 8 лютого, йдеться в інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського.

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За словами Зеленського, це не просто стратегічна війна за територію, а й економічна боротьба, яка має на меті встановлення монополії на світовий експорт українського зерна.

"Росія прагне забрати наші одеські порти, щоб контролювати зерновий ринок. Вони хочуть створити свій "зерновий ОПЕК", щоб диктувати ціни на агропромисловий комплекс у світі, хоча б на великому регіоні", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що російські окупанти хочуть заблокувати експорт зерна з України та знищити нашу економіку, зробивши залежними від себе не лише українські порти, але й світовий ринок аграрної продукції. Він додав, що такі дії є частиною плану Кремля знищити Україну як незалежну державу.

"Росія, контролюючи Крим та частину Чорного моря, має можливість повністю монополізувати продаж українського зерна, що є одним з основних елементів економічної потуги нашої країни", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, за останні півтора року морським коридором перевезено вже понад 100 мільйонів тонн вантажів. Наразі Україна експортує продукцію у 54 країни світу. Крім цього, перший після довгого перерву контейнеровоз турецької компанії MEDKON Lines пришвартувався в одеському порту.