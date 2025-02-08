Зеленский: Россия хочет контролировать порты Одессы и рынок зерна

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия стремится контролировать не только природные ресурсы, но и глобальный рынок зерна. Поэтому захватчики нацелены захватить порты Большой Одессы.

Об этом в субботу, 8 февраля, говорится в интервью Президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Россия хочет захватить одесские порты

По словам Зеленского, это не просто стратегическая война за территорию, но и экономическая борьба, которая имеет целью установление монополии на мировой экспорт украинского зерна.

"Россия стремится забрать наши одесские порты, чтобы контролировать зерновой рынок. Они хотят создать свой "зерновой ОПЕК", чтобы диктовать цены на агропромышленный комплекс в мире, хотя бы на большом регионе", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские оккупанты хотят заблокировать экспорт зерна из Украины и уничтожить нашу экономику, сделав зависимыми от себя не только украинские порты, но и мировой рынок аграрной продукции. Он добавил, что такие действия являются частью плана Кремля уничтожить Украину как независимое государство.

"Россия, контролируя Крым и часть Черного моря, имеет возможность полностью монополизировать продажу украинского зерна, что является одним из основных элементов экономической мощи нашей страны", — отметил Зеленский.

Напомним, за последние полтора года морским коридором перевезено уже более 100 миллионов тонн грузов. Сейчас Украина экспортирует продукцию в 54 страны мира. Кроме этого, первый после долгого перерыва контейнеровоз турецкой компании MEDKON Lines пришвартовался в одесском порту.