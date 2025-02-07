100 тонн вантажів до 54 країн світу з України

Човен на воді. Фото ілюстративне: forbes.ua

Незважаючи на постійні атаки РФ по портовій інфраструктурі, за останні півтора року морським коридором перевезено вже понад 100 мільйонів тонн вантажів. Наразі Україна експортує продукцію у 54 країни світу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Що експортується

Сільськогосподарські товари та метали, які становлять більшу частину українського експорту, постійно прямують з шести наших портів до 54 країн Азії, Африки, Європи та Америки. Тому здебільшого саме на морській галузі зараз тримається не тільки економіка нашої країни, але й продовольча безпека в світі.

"Стійкість нашої морської галузі — це не лише про економіку, це й про захист людяності. Дякуємо всім, хто зробив цей результат можливим. Найперше — нашим воїнам, які забезпечили повернення вільного мореплавства та вигнання російського військового флоту", — написал Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому Одещина може залишитись без зерна і фруктів. А також про роль чорноморського коридору для України.

