100 тонн вантажів до 54 країн світу з України

Порти Одещини експортували 100 млн тонн за півтора роки
Незважаючи на постійні атаки РФ по портовій інфраструктурі, за останні півтора року морським коридором перевезено вже понад 100 мільйонів тонн вантажів. Наразі Україна експортує продукцію у 54 країни світу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
Що експортується
Сільськогосподарські товари та метали, які становлять більшу частину українського експорту, постійно прямують з шести наших портів до 54 країн Азії, Африки, Європи та Америки. Тому здебільшого саме на морській галузі зараз тримається не тільки економіка нашої країни, але й продовольча безпека в світі.
"Стійкість нашої морської галузі — це не лише про економіку, це й про захист людяності. Дякуємо всім, хто зробив цей результат можливим. Найперше — нашим воїнам, які забезпечили повернення вільного мореплавства та вигнання російського військового флоту", — написал Володимир Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому Одещина може залишитись без зерна і фруктів. А також про роль чорноморського коридору для України.
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