100 тонн грузов в 54 страны мира из Украины

Лодка на воде. Фото иллюстративное: forbes.ua

Несмотря на постоянные атаки РФ по портовой инфраструктуре, за последние полтора года морским коридором перевезено уже более 100 миллионов тонн грузов. Сейчас Украина экспортирует продукцию в 54 страны мира.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Что экспортируется

Сельскохозяйственные товары и металлы, которые составляют большую часть украинского экспорта, постоянно направляются из шести наших портов в 54 страны Азии, Африки, Европы и Америки. Поэтому именно на морской отрасли сейчас держится не только экономика нашей страны, но и продовольственная безопасность в мире.

"Устойчивость нашей морской отрасли — это не только об экономике, это и о защите человечности. Спасибо всем, кто сделал этот результат возможным. Прежде всего — нашим воинам, которые обеспечили возвращение свободного мореплавания и изгнание российского военного флота",— написал Владимир Зеленский.

Напомним, недавно мы писали о том, почему Одесская область может остаться без зерна и фруктов. А также о роли черноморского коридора для Украины.