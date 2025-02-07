100 тонн грузов в 54 страны мира из Украины

Порты Одесчины экспортировали 100 млн тонн за полтора года
Несмотря на постоянные атаки РФ по портовой инфраструктуре, за последние полтора года морским коридором перевезено уже более 100 миллионов тонн грузов. Сейчас Украина экспортирует продукцию в 54 страны мира.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Что экспортируется
Сельскохозяйственные товары и металлы, которые составляют большую часть украинского экспорта, постоянно направляются из шести наших портов в 54 страны Азии, Африки, Европы и Америки. Поэтому именно на морской отрасли сейчас держится не только экономика нашей страны, но и продовольственная безопасность в мире.
"Устойчивость нашей морской отрасли — это не только об экономике, это и о защите человечности. Спасибо всем, кто сделал этот результат возможным. Прежде всего — нашим воинам, которые обеспечили возвращение свободного мореплавания и изгнание российского военного флота",— написал Владимир Зеленский.
Напомним, недавно мы писали о том, почему Одесская область может остаться без зерна и фруктов. А также о роли черноморского коридора для Украины.
Читайте Новини.LIVE!