Угроза урожаю в Одесской области

Полевка обыкновенная. Фото: ukr.media

В Одесской области из-за благоприятных погодных условий значительно возросла популяция грызунов и вредных насекомых. Это в свою очередь представляет опасность для урожая многих посевных культур региона.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Угроза грызунов

Из-за теплой погоды и достаточности кормовой базы в Одесской области резко возросла популяция полевок. В садах эти мыши, которых в наших краях много, подгрызают корни, объедают кору, наносят большой вред молодым деревьям, которые вообще могут погибнуть. Вскоре их количество может превысить экономический порог вредоносности (ЭПВ), который составляет 3-5 колоний на 1 гектар посевов озимых культур и многолетних трав. Если это произойдет, планируют обработать поля родентицидами, то есть химическими удобрениями, которые уничтожают грызунов.

Вредные Насекомые

Кроме мышей, угрозу для урожая представляют и вредные насекомые, погодные условия для которых сейчас достаточно благоприятны из-за чрезмерной влажности. В частности это касается зимних и мучных клещей, корневых гнилей, мучнистой росы, зерновой моли и других существ, которые могут привести к гибели значительной части урожая сельскохозяйственных культур.

Мучнистая роса на листьях. Фото: сельский вестник

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