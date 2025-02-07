Загроза врожаю на Одещині

Польовка звичайна. Фото: ukr.media

На Одещині через сприятні погодні умови значно зросла популяція гризунів та шкідливих комах. Це у свою чергу становить небезпеку для врожаю багатьох посівницьких культур регіону.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Читайте також:

Загроза гризунів

Через теплу погоду та достатність кормової бази на Одещині різко зросла популяція полівок. У садах ці миші, яких в наших краях багато, підгризають коріння, об’їдають кору, завдають великої шкоди молодим деревам, які взагалі можуть загинути. Невдовзі їх кількість може перевищити економічний поріг шкодочинності (ЕПШ), який становить 3-5 колоній на 1 гектар посівів озимих культур та багаторічних трав. Якщо це станеться, планують обробити поля родентицидами, тобто хімічними добривами, які знищують гризунів.

Шкідливі Комахи

Крім мишей, загрозу для врожаю становлять й шкідливі комахи, погодні умови для яких зараз є досить сприятливими через надмірну вологість. Зокрема це стосується зимових та борошняних кліщів, корневих гнилей, борошнистої роси, зернова мілі та їнших істот, які можуть призвести до загибелі значної частини врожаю сільскогосподарських культур.

Борошниста роса на листях. Фото: сільський вісник​​​​​

Нагадаємо, ми писали про ціни на продукти. А також про грибний сезон в Україні.

