MEDKON Lines пришвартувався в Одеському порті

Контейнеровоз MEDKON Lines в одному з портів. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Великі перевізники повертаються до портів Великої Одеси. Так, перший після довгого перерву контейнеровоз турецької компанії MEDKON Lines пришвартувався в одеському порту. Цей корабель здійснюватимуть постійні перевезення за маршрутом Стамбул-Гебзе-Одеса.

Про це повідомила компанія MEDKON Lines на своїй сторінці в соцмережі linkedin.

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Що відомо

Рейси Medkon Lines до України здійснюють контейнеровози T Moon та Medkon KRM, про що йдеться в розкладі перевізника. На цей час це перша турецька компанія в даній галузі, яка повертається на наш ринок з початку російської агресії. Наступного разу контейнеровоз T MOON пришвартується в Одеському порті десятого лютого.

Що відомо про Medkon Lines

Оператор лінійного судоходства Medkon Lines зупинила свою рейси українською акваторією ще на початку 2022 року через повномасштабну війну з РФ. Компанія володіє 23-ма судами і працює в сфері морських транспортувань понад 15 років.

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