В Дунайское пароходство назначили нового руководителя

Новоназначенный и.о. гендиректора Украинского Дунайского пароходства Олег Мудраченко. Фото: bessarabia.ua

Выполнять обязанности генерального директора Украинского Дунайского пароходства будет Олег Мудраченко. Предыдущий руководитель, Дмитрий Москаленко, несколько дней назад заявил об отставке.

О назначении нового руководителя говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кабмина.

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Олег Мудраченко возглавлял отдел технического обслуживания технического департамента Украинского Дунайского пароходства. На предприятии он работает с апреля 2020 года. До того входил в руководство Килийского судостроительно-судоремонтного завода.

Отметим, что на днях предыдущий глава УДП Дмитрий Москаленко заявил, что уходит с должности. О причинах такого шага он не сообщил.

"Мы передаем УДП в новые руки с защищенными активами, в стабильном финансовом состоянии, с рабочим флотом, с крупными годовыми контрактами на перевозки, с работающей программой модернизации флота", — сказал Дмитрий Москаленко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украинское Дунайское пароходство распродает свой флот. Также мы писали, что РФ пыталась отбрать через суд имущество УДП в Австрии.