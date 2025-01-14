У Дунайське пароплавство призначили нового керівника

Новопризначений в. о. гендиректора Українського Дунайського пароплавства Олег Мудраченко. Фото: bessarabia.ua

Виконувати обов'язки генерального директора Українського Дунайського пароплавства буде Олег Мудраченко. Попередній керівник, Дмитро Москаленко, декілька днів тому заявив про відставку.

Про призначення нового керівника йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Кабміну.

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Олег Мудраченко очолював відділ технічного обслуговування технічного департаменту Українського Дунайського пароплавства. На підприємстві він працює з квітня 2020 року. До того входив до керівництва Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу.

Зазначимо, що днями попередній очільник УДП Дмитро Москаленко заявив, що йде з посади. Про причини такого кроку він не повідомив.

"Ми передаємо УДП в нові руки із захищеними активами, у стабільному фінансовому стані, з робочим флотом, з великими річними контрактами на перевезення, з працюючою програмою модернізації флоту", — сказав Дмитро Москаленко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Українське Дунайське пароплавство розпродає свій флот. Також ми писали, що РФ намагалася відібрати через суд майно УДП в Австрії.