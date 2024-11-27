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РФ намагалася відібрати в одеських моряків майно в Австрії

27 листопада 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Дунайське пароплавство відсудило у росіян будинки у Відні
Будівля УДП у Відні. Фото: УДП
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Австрійський суд відмовив представникам РФ, які намагалися виселити Українське Дунайське пароплавство з будинків у центрі Відня. Росіяни стверджували, що майно колишнього СРСР має належати тільки їм. Але судді визнали право власності за українцями.

Про це повідомили у пресслужбі Дунайського пароплавства.

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В УДП розповіли, що у 1975 році радянське посольство в Австрії придбало будинок та земельну ділянку у фешенебельному районі Відня. Кошти сплатило Дунайське пароплавство, яке й користувалося нерухомістю. Через кілька років на купленій землі збудували ще одну будівлю. Там розмістилося головне агентство підприємства в Австрії.

Претензії РФ

Після оголошення незалежності України ділянка й будинки залишалися під контролем УДП, хоча формально продовжували вважатися власністю вже неіснуючого СРСР. Але у 2008 році росіяни змінили власника на РФ.

"Адвокати РФ аргументують, нібито екс-республіки відмовились від зовнішніх зобов’язань СРСР, відповідно єдиним спадкоємцем радянської імперії є Росія", — зазначили у пароплавстві.  

Що вирішив суд

Після декількох невдач у декількох інстанціях представникам УДП зрештою вдалося переконати суд відмовити росіянам. Судді визнали, що Україна є співвласником майна, а РФ не може бути єдиним правонаступником СРСР.

"Це перша справа, коли європейський суд визнав Україну  співвласником закордонного майна, а навкруги таких активів тисячі. Ця справа — перший крок для виграшу і щодо інших об'єктів нерухомого майна за кордоном, над якими Україна продовжує боротьбу за визнання права власності", — наголосили у пароплавстві.

Нагадаємо, партнери України закликають розвивати дунайські порти. Водночас вантажопотік там знизився через російські обстріли.

нерухомість Австрія Одеська область Дунай Росія

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