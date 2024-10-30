У дунайських портах знизився вантажопотік

Морський порт Ізмаїлу. Фото: адміністрація порту

В Україні обговорюється ідея активізації дунайських портів на тлі російських атак на Одесу, Південне і Чорноморськ. Але спеціалісти з логістики вважають, що наразі це неможливо.

Про це в інтерв'ю виданню Latifundist повідомив директор логістичної компанії TEUS Дмитро Казанін.

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Ситуація у портах

За словами експерта, на сьогодні порт Рені функціонує лише на 5%, а у порту Ізмаїл вантажопотік знизився на 40%. Здебільшого там обробляються імпортні вантажі.

"Варто згадати про те, що у Дунайських портах — маленький за чисельністю флот. Окрім того, через них можна вивезти значно менше вантажів. Сама логістика через Дунайські порти є дорожчою, а перетин кордону стає тим фактором, якого остерігаються водії", — зазначив Дмитро Казанін.

Він зазначив, що вартість фрахту в Ізмаїлі та Рені є такою самою, як у портах Великої Одеси.

Експерт також нагадав, що росіяни обстрілюють дунайські порти також, адже їхня мета — перешкоджати роботі транспортно-логістичної сфери в Україні.

Нагадаємо, представники США та ЄС закликали Україну приділити більше уваги експортному маршруту по Дунаю на тлі постійних ударів РФ по портах Великої Одеси. Водночас кошти для захисту портів Одещини виділить Велика Британія. Йдеться про закупівлю морських дронів і радарів.