Британія надасть дрони і радари для захисту Одеси

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський у Києві. Фото: ілюстративне/Офііс президента

Велика Британія виділить 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку морської коаліції для захисту українського зернового коридору. В керівництві країни заявляють, що це — питання глобальної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Великої Британії.

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Шукають партнерів

Лондон вирішив виділити нове фінансування на тлі посилення російських атак по портам Одещини та цивільним суднам. Велика Британія шукає партнерів для закупівлі надводних безпілотників і радарів спостереження для захисту морського коридору. Крім того, разом з Норвегією країна планує виділити ще 100 млн фунтів стерлінгів для фінансування інших безпекових проєктів.

Глобальна безпека у заручниках

За словами прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, РФ готова поставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку, щоби змусити Україну здатися.

"Путін завдає шкоди мільйонам вразливих людей по всій Африці, Азії та на Близькому Сході, щоб спробувати взяти верх у своїй варварській війні", — зазначив голова уряду.

Зокрема, Кір Стармер нагадав, що російська ракета пошкодила судно, яке везло рослинну олію до Палестини у рамках Всесвітньої продовольчої програми.



Нагадаємо, попри російські обстріли Одеса залишається єдиним логістичним хабом для України. Також стало відомо, що у портах Одещини посилять заходи оборони та безпеки персоналу.