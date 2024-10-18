Олег Кипер о морском коридоре

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Морской коридор успешно работает более года, несмотря на атаки России. Поэтому оккупанты пытаются его перекрыть, атакуя портовую инфраструктуру и гражданские суда.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Олег Кипер напомнил, что украинский морской коридор работает 14 месяцев, а его работу обеспечивают Силы обороны Украины. Поэтому враг не отказывается ни от боевых действий, ни от экономических усилий, чтобы его ликвидировать.

"Я считаю, что он (морской коридор. — Новини.LIVE) и сейчас успешно работает. Просто сегодня мы видим, что враг намеренно хочет этот коридор, логистический хаб — Одесская область единственная в Украине пока при отсутствии портов в других регионах — хотят, конечно, перекрыть, чтобы экономически ударить по стране", — сказал глава ОВА.

Напомним, Олег Кипер рассказал, какой ответ на российские атаки по портам Большой Одессы он считает адекватным.

Также в Одесской области активизировались мошенники, прикрывавшиеся именем Олега Кипера.