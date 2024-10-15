Кіпер розповів, як зупинити російські удари по портах Одещини

Судно з зерном, пошкоджене російською ракетою. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що на удари ворога по портовій інфраструктурі і цивільним суднам слід давати таку саме відповідь. Адже інакше світова спільнота і надалі ігноруватиме російський терор.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів сам Олег Кіпер.

Читайте також:

Симетрична відповідь

"Сьогодні тільки, мабуть, потрібно давати таку саму відповідь. Тоді ворог зрозуміє на собі, як це може бути, як це відбувається", — заявив начальник ОВА.

За його словами, РФ прагне знищити українську економіку, ліквідувавши ударами по портам і суднам зерновий коридор. Олег Кіпер вважає, що такі атаки триватимуть, доки світова спільнота просто братиме до уваги інформацію про порушення росіянами усіх конвенцій і нічого не робитиме у відповідь.

Зазначимо, що у вересні і жовтні РФ активізувала удари по портам Одещини. Зокрема, внаслідок ракетних атак постраждали шість суден під прапорами іноземних держав.

Нагадаємо, експерт Андрій Клименко вважає цілеспрямовані атаки на морський коридор новою тактикою росіян.

Також ми повідомляли, що російський флот більше не впливає на хід бойових дій в Україні.