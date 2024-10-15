Стало відомо, навіщо росіяни обстрілюють Одеський порт

Судно OPTIMA, яке двічі зазнало російських атак. Фото: vesselfinder

Ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі та цивільним суднам — це не випадковість і не тимчасове явище. Росіяни розробили нову тактику дій у Чорному морі. Вона спрямована на зрив експорту зерна з України.

Про це повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

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Що каже експерт

За словами дослідника, обстріли балістикою портів Великої Одеси та пошкодження суден — це нова стратегія РФ. Її мета — фізично унеможливити функціонування українського морського коридору.

"Якщо проаналізувати всі 6 суден, що були пошкоджені внаслідок ракетних ударів по портовій інфраструктурі (одне з них — грецьке OPTIMA ІМО 9528691 - двічі), то кидається в очі ось таке: всі ці судна знаходяться у власності або керуються компаніями з країн ЄС (3 — Греції, 1— Латвії, 1— Португалії, 1 — Польщі)", — зазначає Андрій Клименко.

Експерт зауважує, що при цьому найбільша кількість суден в портах Великої Одеси належить судновласникам Туреччини — 61 (28,5% у вересні).

"Тобто судна турецьких судновласників якось "нестатистично" уникають влучань", — робить висновок Андрій Клименко.

Які судна пошкодила РФ за останній місяць

Загальний список суден, що зазнали російських ударів, виглядає наступним чином:

AYA IMO 9117868. Обстріл 11 вересня;

GOLDEN LION IMO 9363974. Обстріл 20 вересня;

PARESA IMO 9008134. Обстріл 6 жовтня;

OPTIMA 9528691. Обстріли 7 і 14 жовтня;

SHUI SPIRIT IMO 9216729. Обстріл 9 жовтня;

NS MOON IMO 8919855. Обстріл 14 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по Одеській області.

Також стало відомо, чому росіяни більше не можуть мінувати Чорне море.