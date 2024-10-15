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Навіщо обстрілюють Одесу — стала відома нова стратегія росіян

15 жовтня 2024 13:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, навіщо росіяни обстрілюють Одеський порт
Судно OPTIMA, яке двічі зазнало російських атак. Фото: vesselfinder
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі та цивільним суднам — це не випадковість і не тимчасове явище.  Росіяни розробили нову тактику дій у Чорному морі. Вона спрямована на зрив експорту зерна з України. 

Про це повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

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Що каже експерт

За словами дослідника, обстріли балістикою портів Великої Одеси та пошкодження суден — це нова стратегія РФ. Її мета — фізично унеможливити функціонування українського морського коридору. 

"Якщо проаналізувати всі 6 суден, що були пошкоджені внаслідок ракетних ударів по портовій інфраструктурі (одне з них — грецьке OPTIMA ІМО 9528691 - двічі), то кидається в очі ось таке: всі ці судна знаходяться у власності або керуються компаніями з країн ЄС (3 — Греції, 1— Латвії, 1— Португалії, 1 — Польщі)", — зазначає Андрій Клименко.

Експерт зауважує, що при цьому найбільша кількість суден в портах Великої Одеси належить судновласникам Туреччини  — 61 (28,5% у вересні). 

"Тобто судна турецьких судновласників якось "нестатистично" уникають влучань", — робить висновок Андрій Клименко. 

Які судна пошкодила РФ за останній місяць

Загальний список суден, що зазнали російських ударів, виглядає наступним чином:

  • AYA IMO 9117868. Обстріл 11 вересня;
  • GOLDEN LION IMO 9363974. Обстріл 20 вересня;
  • PARESA IMO 9008134. Обстріл 6 жовтня;
  • OPTIMA 9528691. Обстріли 7 і 14 жовтня;
  • SHUI SPIRIT IMO 9216729. Обстріл 9 жовтня;
  • NS MOON  IMO 8919855. Обстріл 14 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару по Одеській області. 

Також стало відомо, чому росіяни більше не можуть мінувати Чорне море.

Одеса війна Одеська область обстріли ракети

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