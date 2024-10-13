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Росіяни більше не можуть мінувати Чорне море — причини

13 жовтня 2024 11:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія втратила можливість мінування Чорного моря після втрати Су-24
Вибух міни у воді. Фото ілюстративне: УНІАН/Сувіров Олексій
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російські військові більше не мають змоги мінувати морську акваторію поблизу України. Раніше вони робили це за допомогою Су-24, проте після втрати чергового літака ця тактика стала недоступною.

Про це у неділю, 13 жовтня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, раніше окупанти використовували літаки Су-24 для скидання мін, але після того, як на початку цього року було втрачено чергову "сушку" поблизу острова Зміїний, ця практика повністю припинилася. Росіяни бояться ризикувати технікою. 

"Мінування акваторії наразі для ворога фактично неможливе. Раніше вони скидали міни з літаків Су-24, але після чергових втрат, вони припинили цю практику", — зазначив Плетенчук.

Інші способи мінування теж припинилися

Водночас, як стверджує речник ВМС ЗСУ, мінування іншими способами також стало недоступним для росіян, оскільки для цього потрібно мати контроль над Чорним морем. Проте ситуація в акваторії залишається складною через попередні дії росіян.

"Наслідки тих дій, які відбулися в морі раніше, є досить серйозними. І з ними ми боремося не лише зараз, але й продовжимо роботу у майбутньому", — повідомив Дмитро Плетенчук.

За його словами розмінування Чорного моря буде тривати роками. Адже морська стихія постійно змінює умови та додає викликів у забезпеченні безпеки мореплавства.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну у ніч проти 13 жовтня, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. Також ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.

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