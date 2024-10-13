Россия упустила возможность минирования Черного моря после потери Су-24

Взрыв мины в воде. Фото иллюстративное: УНИАН/Сувиров Алексей

Российские военные больше не могут минировать морскую акваторию вблизи Украины. Раньше они делали это с помощью Су-24, однако после потери очередного самолета эта тактика недоступна.

Об этом в воскресенье, 13 октября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Минирование Черного моря Су-24

По его словам, ранее оккупанты использовали самолеты Су-24 для сброса мин, но после того, как в начале этого года была потеряна очередная "сушка" вблизи острова Змеиный, эта практика полностью прекратилась. Россияне боятся рисковать техникой.

"Минирование акватории пока для врага фактически невозможно. Ранее они сбрасывали мины с самолетов Су-24, но после очередных потерь, они прекратили эту практику", — отметил Плетенчук.

Другие способы минирования тоже прекратились

В то же время, как утверждает представитель ВМС ВСУ, минирование другими способами также стало недоступным для россиян, поскольку для этого нужно иметь контроль над Черным морем. Однако ситуация в акватории остается сложной из-за предыдущих действий россиян.

"Последствия тех действий, которые произошли в море раньше, достаточно серьезные. И с ними мы боремся не только сейчас, но и продолжим работу в будущем", — сообщил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, разминирование Черного моря будет продолжаться годами. Ведь морская стихия постоянно меняет условия и добавляет вызовы в обеспечении безопасности мореплавания.

Напомним, российские войска атаковали Украину в ночь на 13 октября, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. Также мы писали, что в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.