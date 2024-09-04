Ворогу недоступні "вишки Бойка" через загрозу ураження ЗСУ

"Вишки Бойко" у Чорному морі. Фото: УНІАН

Окупанти не можуть наблизитися до "вишок Бойка", та перекинути туди свій особовий склад. Наразі ці об'єкти знаходяться в зоні ураження берегових ракетно-артилерійських військ ЗСУ.

Про це у середу, 4 вересня, в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами платформи розташовані в так званій "сірій зоні", де українські військові здатні знищити будь-які спроби ворога закріпитися. Плетенчук також зазначив, що ворог не має можливості здійснювати ротацію або забезпечувати особовий склад на цих платформах.

"Ворог на ці об'єкти потрапити безпосередньо, закинути особовий склад, дозволити собі не може. Тому що, звісно, після цього здійснювати ротацію і забезпечення буде вкрай складно", — додав військовий.

Він порівняв цю ситуацію з подіями на острові Зміїний, де окупанти зазнали значних втрат, включаючи втрату крейсера "Москва" і судна "Берег". За словами Плетенчука, це підтверджує, що окупанти перебувають під постійною загрозою ураження з боку українських сил і не можуть діяти вільно у Чорноморському регіоні.