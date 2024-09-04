Врагу недоступны "вышки Бойко" из-за угрозы поражения ВСУ

"Вышки Бойко" в Черном море. Фото: УНИАН

Оккупанты не могут приблизиться к "вышкам Бойко" и перебросить туда свой личный состав. В настоящее время эти объекты находятся в зоне поражения береговых ракетно-артиллерийских войск ВСУ.

Об этом в среду, 4 сентября, в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, платформы расположены в так называемой "серой зоне", где украинские военные способны уничтожить любые попытки врага закрепиться. Плетенчук также отметил, что у врага нет возможности осуществлять ротацию или обеспечивать личный состав на этих платформах.

"Враг на эти объекты попасть напрямую, забросить личный состав, позволить себе не может. Потому что, конечно, после этого осуществлять ротацию и обеспечение будет крайне сложно", — добавил военный.

Он сравнил эту ситуацию с событиями на острове Змеиный, где оккупанты понесли значительные потери, включая потерю крейсера "Москва" и судна "Берег". По словам Плетенчука, это подтверждает, что оккупанты находятся под постоянной угрозой поражения со стороны украинских сил и не могут действовать свободно в Черноморском регионе.