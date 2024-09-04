Снижение мощности на Южноукраинской АЭС после российских обстрелов

Южноукраинская АЭС. Фото: uatom.org

Южноукраинская АЭС в Николаевской области временно снижает мощность из-за повреждений линий электропередачи в результате российских обстрелов. "Энергоатом" заверил, что аварии на станции не произошло, однако было обнаружено замечание на одном из энергоблоков.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Энергоатома.

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Сообщение Энергоатома. Фото: скриншот

Что известно о мощности Южноукраинской АЭС

Пока известно, что мощность одного из энергоблоков уменьшилась на 33% от номинальной мощности. По информации "Энергоатома", устранение замечаний начнется сразу после восстановления поврежденных линий.

"Никакой аварии на Южноукраинской АЭС не произошло. В работе одного из энергоблоков станции обнаружены замечания, и блок был разгружен", — говорится в сообщении пресс-службы.

Что говорят другие об АЭС

В то же время, как утверждает издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в энергосекторе, на АЭС действительно произошла авария. Один из энергоблоков снизил производство на 400 МВт. Источники "Общественного" также отмечают, что снижение мощности является временным, и уже продолжаются ремонтные работы для устранения проблемы. Замена оборудования и восстановление линий электропередачи позволят работать энергоблоку сполна.