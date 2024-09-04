В Одессе финансовый директор будет судить за уклонение от уплаты налогов в размере 97 млн грн

Зерно в элеваторе. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесской области будут судить финансового директора предприятия, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Известно, что финансистка скрывала экспорт сельскохозяйственной продукции в Индию.

Об этом в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

По данным следствия, обвиняемая не включила в налоговую отчетность за первое полугодие 2024 года часть полученной прибыли от экспорта 75 тысяч тонн пшеницы, кукурузы, соевых бобов и ячменя. Продукция экспортировалась морским путем в Индию.

Какие убытки государству

Прокуроры установили, что количество фактически проданной продукции и доход фирмы были в разы больше официально отраженных в налоговой декларации. В результате в государственный бюджет не поступило более 97 миллионов гривен налогов. В настоящее время все нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме.

Какое наказание в Украине за неуплату налогов

Согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины, неуплата налогов карается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч гривен. Также нарушитель лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.