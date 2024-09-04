В Одессе финансовый директор будет судить за уклонение от уплаты налогов в размере 97 млн грн

Экспортировала зерно в Индию и не платила налог — на Одесчине будут судить финансистку
В Одесской области будут судить финансового директора предприятия, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Известно, что финансистка скрывала экспорт сельскохозяйственной продукции в Индию.
Об этом в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Детали дела
По данным следствия, обвиняемая не включила в налоговую отчетность за первое полугодие 2024 года часть полученной прибыли от экспорта 75 тысяч тонн пшеницы, кукурузы, соевых бобов и ячменя. Продукция экспортировалась морским путем в Индию.
Какие убытки государству
Прокуроры установили, что количество фактически проданной продукции и доход фирмы были в разы больше официально отраженных в налоговой декларации. В результате в государственный бюджет не поступило более 97 миллионов гривен налогов. В настоящее время все нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме.
Какое наказание в Украине за неуплату налогов
Согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины, неуплата налогов карается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч гривен. Также нарушитель лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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