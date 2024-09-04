В Одесі фінансового директора судитимуть за ухилення від сплати податків у розмірі 97 млн грн

Зерно в елеваторі. Фото ілюстративне: УНІАН

На Одещині судитимуть фінансового директора підприємства, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків. Відомо, що фінансистка приховувала експорт сільськогосподарської продукції до Індії.

Про це у середу, 4 серпня, повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними слідства, обвинувачена не включила до податкової звітності за перше півріччя 2024 року частину отриманого прибутку від експорту 75 тисяч тонн пшениці, кукурудзи, соєвих бобів та ячменю. Продукція експортувалася морським шляхом до Індії.

Які збитки державі

Прокурори встановили, що кількість фактично проданої продукції та дохід фірми були в рази більшими, ніж офіційно відображені в податковій декларації. Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 97 мільйонів гривень податків. Наразі всі завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.

Яке покарання в Україні за несплату податків

Відповідно до ч. 3 ст. 212 КК України, несплата податків карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також порушник позбавляється права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.