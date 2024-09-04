В Одесі викрито інформаторку, яка передавала дані про розташування української армії

Передавала дані про українські військові об'єкти — в Одесі затримали зрадницю
В Одесі затримали інформаторку, яка передавала російській розвідці дані про місця розташування українських військових об'єктів. Зрадниця працювала на одному з одеських заводів.
Про це у середу, 4 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.
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Номер за яким зв'язцувалась шпигунка. Фото: СБУ
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Переписка у телефоні зрадниці. Фото: СБУ
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Фото військових об'єктів у телефоні шпигунки. Фото: СБУ
Деталі справи
Відомо, що агентка, бухгалтерка місцевого заводу, була завербована російською спецслужбою через свої антиукраїнські дописи в Telegram. За вказівкою окупантів, жінка об'їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на відео місця дислокації українських захисників, зокрема блокпости з бронетехнікою та мобільні вогневі групи ППО. Зібрану інформацію вона наносила на Google Maps і передавала ФСБ. За свою роботу — отримувала гроші.
СБУ викрила зрадницю
СБУ викрила та задокументувала діяльність зрадниці. Під час обшуків у її помешканні було виявлено мобільний телефон з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ, зокрема фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони та комунікацію з ворогом.
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Повідомлення про підозру зрадниці. Фото: СБУ
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Затримання зрадниці. Фото: СБУ
Яке покарання за шпигунство
Жінці повідомили про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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