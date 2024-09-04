В Одессе разоблачена информатор, которая передавала данные о расположении украинской армии

Задержана шпионка. Фото: СБУ

В Одессе задержали осведомительницу, которая передавала российской разведке данные о местоположениях украинских военных объектов. Предательница работала на одном из одесских заводов.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Переписка в телефоне предательнице. Фото: СБУ

Фото военных объектов в телефоне шпионки. Фото: СБУ 1/3 ​ 3

Детали дела

Известно, что агент, бухгалтер местного завода, была завербована российской спецслужбой из-за своих антиукраинских сообщений в Telegram. По указанию оккупантов, женщина объезжала город на общественном транспорте, фиксируя на видео места дислокации украинских защитников, в том числе блокпосты с бронетехникой и мобильные огневые группы ПВО. Собранную информацию она наносила на Google Maps и передавала ФСБ. За свою работу получала деньги.

СБУ разоблачила предательницу

СБУ разоблачила и задокументировала деятельность предательницы. Во время обысков в ее квартире был обнаружен мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ, в том числе фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны и коммуникацию с врагом.

Уведомление о подозрении предательницы. Фото: СБУ

Задержание предательницы. Фото: СБУ 1/2 ​ 2

Какое наказание за шпионаж

Женщине сообщили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения). Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.