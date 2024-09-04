Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса arrow

Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

4 сентября 2024 13:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 4 сентября: адреса
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 4 сентября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Поставки должны возобновить в 16.00, а некоторым поздней ночью. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вполне возможны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:
Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса - фото 1
Список адресов. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • просп. Академика Глушко
  • ул. Евгения Чикаленко
  • ул. академика Королева
  • ул. Шилова
  • ул. Сергея Ядова
    Работы до 15.00
  • ул. 10-я бойлерна
  • ул. Ильфа и Петрова
    Работы до 16:00
  • ул. Академика Заболотного
    Работы до 23:59

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ¬Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Также важные новости дня по теме:

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:02 В ІТ-сфере выросло количество вакансий — на каких специалистов наибольший спрос

13:57 Фейк об аварии на Южноукраинской АЭС — энергетики ответили, что на самом деле произошло

13:56 В Харькове суд вынес приговор мужчине, зарезавшему родную мать — обстоятельства дела

13:50 Guardian связал информацию об отставке Кулебы с заявлениями Зеленского

13:45 Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

13:44 Украинки с детьми и низким доходом получат помощь — условия программы

13:41 Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки — в ГСЧС подвели итоги

13:37 Рада не проголосовала за увольнение Верещук с должности главы Минреинтеграции

13:27 В МВД показали кадры спасения раненых в результате обстрела в Покровске

13:22 Нужны системы ПВО — Кулеба резко отреагировал на обстрелы Львова и Кривого Рога

14:02 В ІТ-сфере выросло количество вакансий — на каких специалистов наибольший спрос

13:57 Фейк об аварии на Южноукраинской АЭС — энергетики ответили, что на самом деле произошло

13:56 В Харькове суд вынес приговор мужчине, зарезавшему родную мать — обстоятельства дела

13:50 Guardian связал информацию об отставке Кулебы с заявлениями Зеленского

13:45 Одесситы сегодня остались без воды до поздней ночи — адреса

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

13:44 Украинки с детьми и низким доходом получат помощь — условия программы

13:41 Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки — в ГСЧС подвели итоги

13:37 Рада не проголосовала за увольнение Верещук с должности главы Минреинтеграции

13:27 В МВД показали кадры спасения раненых в результате обстрела в Покровске

13:22 Нужны системы ПВО — Кулеба резко отреагировал на обстрелы Львова и Кривого Рога

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали