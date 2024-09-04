Зниження потужності на Південноукраїнській АЕС після російських обстрілів

Південноукраїнська АЕС. Фото: uatom.org

Південноукраїнська АЕС у Миколаївській області тимчасово знизила потужності через пошкодження ліній електропередачі внаслідок російських обстрілів. Енергоатом запевнив, що аварії на станції не сталося, проте було виявлено зауваження на одному з енергоблоків.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в пресслужбі Енергоатому.

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Що відомо про потужність Південноукраїнської АЕС

Наразі відомо, що потужність одного з енергоблоків зменшилася на 33% від номінальної потужності. За інформацією Енергоатому, усунення зауважень розпочнеться одразу після відновлення пошкоджених ліній.

"Жодної аварії на Південноукраїнській АЕС не сталося. В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, і блок був розвантажений", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Що кажуть інші про АЕС

Водночас, як стверджує видання "Суспільне" з посиланням на власні джерела в енергосекторі, на АЕС справді сталася аварія. Один з енергоблоків зменшив виробництво на 400 МВт. Джерела "Суспільного" також зазначають, що зниження потужності є тимчасовим і вже тривають ремонтні роботи для усунення проблеми. Заміна обладнання і відновлення ліній електропередачі дозволять працювати енергоблоку сповна.