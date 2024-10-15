Вибухи в Одеській області — що відомо

Дим у небі після вибуху. Фото: ілюстративне/скриншот

В Одеській області почули вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували регіон двома ракетами типу "Іскандер-М".

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Подробиці атаки

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:14. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, йшлося про загрозу балістики з Криму.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

За повідомленням моніторингових каналів, під ударом опинився Білгород-Дністровський район Одеської області.

Нагадаємо, у Чорному морі зросла кількість російських кораблів.

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