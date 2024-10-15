Вибухи в Одеській області — що відомо

На Одещині пролунали вибухи — що відомо
15 жовтня 2024 10:23
Дим у небі після вибуху. Фото: ілюстративне/скриншот
В Одеській області почули вибухи. За попередньою інформацією, росіяни атакували регіон двома ракетами типу "Іскандер-М".
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
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Подробиці атаки
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:14. Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, йшлося про загрозу балістики з Криму.
За повідомленням моніторингових каналів, під ударом опинився Білгород-Дністровський район Одеської області.
Нагадаємо, у Чорному морі зросла кількість російських кораблів.
Також ми писали, що ворог збирає сили для нового штурму на Кінбурнській косі.
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