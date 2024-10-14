Ворог готує новий наступ на півдні — де саме

Український військовий цілиться з кулемета. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Російські окупанти стягують сили у район Кінбурнської коси. Ця ділянка має важливе стратегічне значення. Тому Сили оборони знекровлюють тут ворога і готують можливості для майбутнього визволення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Що готують окупанти

За словами Сергія Братчука, Кінбурнська коса важлива для ворога, адже контроль над нею дозволяє обстрілювати Куцурубську та Очаківську громади. Крім того, мета окупантів у цьому районі — зайняти острови на Дніпрі. Тому щодоби росіяни здійснюють тут 5 — 7 штурмів.

"Це десант, це човни, це диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути на острови і закріпитися там. На Кінбурнській косі ворог поповнює особовий склад, поповнює озброєння і навіть, наскільки мені відомо, пригнав туди кілька катерів з флотилії, яка знаходиться на території тимчасово окупованого Криму", — говорить речник УДА.

Українська відповідь

Своєю чергою, Сили оборони України атакують ворога за допомогою артилерії та FPV-дронів, а також рейдів підрозділів Головного управління розвідки. Сергій Братчук стверджує, що звільнення Кінбурнської коси від окупантів дозволило б відновити працю морського порту у Миколаєві.

"Питання, чи звільняти Кінбурн, чи не звільняти — воно не стоїть. Питання лише у часі і відповідності тих можливостей і ресурсів, які на сьогодні є", — говорить він.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, що передбачає План перемоги Володимира Зеленського та які кроки допоможуть примусити Росію зупинити агресію. Зокрема, йдеться про надання більшої кількості далекобійних ракет та дозвіл бити ними вглиб території РФ.

Також в Інституті вивчення війни проаналізували наступ РФ на межі Донецької та Запорізької областей.