Враг готовит новое наступление на юге — где именно

Россияне готовят новый штурм на юге Украины — где нанесут удар
Российские оккупанты стягивают силы в район Кинбурнской косы. Этот участок имеет важное стратегическое значение. Поэтому Силы обороны обескровливают врага и готовят возможности для будущего освобождения.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Что готовят оккупанты
По словам Сергея Братчука, Кинбурнская коса важна для врага, ведь контроль над ней позволяет обстреливать Куцурубскую и Очаковскую громады. Кроме того, цель оккупантов в этом районе — занять острова на Днепре. Поэтому ежесуточно россияне совершают здесь 5 — 7 штурмов.
"Это десант, это лодки, это диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникнуть на острова и закрепиться там. На Кинбурнской косе враг пополняет личный состав, пополняет вооружение и даже, насколько мне известно, пригнал туда несколько катеров флотилии, находящейся на территории временно оккупированного Крыма", — говорит спикер УГА.
Украинский ответ
В свою очередь, Силы обороны Украины атакуют врага с помощью артиллерии и FPV-дронов, а также рейдов подразделений Главного управления разведки. Сергей Братчук утверждает, что освобождение Кинбурнской косы от оккупантов позволило бы возобновить работу морского порта в Николаеве.
"Вопрос, увольнять ли Кинбурн, не увольнять ли — он не стоит. Вопрос только во времени и соответствии тех возможностей и ресурсов, которые на сегодня есть", — говорит он.
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