Враг готовит новое наступление на юге — где именно

Украинский военный целится из пулемета. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Российские оккупанты стягивают силы в район Кинбурнской косы. Этот участок имеет важное стратегическое значение. Поэтому Силы обороны обескровливают врага и готовят возможности для будущего освобождения.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Что готовят оккупанты

По словам Сергея Братчука, Кинбурнская коса важна для врага, ведь контроль над ней позволяет обстреливать Куцурубскую и Очаковскую громады. Кроме того, цель оккупантов в этом районе — занять острова на Днепре. Поэтому ежесуточно россияне совершают здесь 5 — 7 штурмов.

"Это десант, это лодки, это диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникнуть на острова и закрепиться там. На Кинбурнской косе враг пополняет личный состав, пополняет вооружение и даже, насколько мне известно, пригнал туда несколько катеров флотилии, находящейся на территории временно оккупированного Крыма", — говорит спикер УГА.

Украинский ответ

В свою очередь, Силы обороны Украины атакуют врага с помощью артиллерии и FPV-дронов, а также рейдов подразделений Главного управления разведки. Сергей Братчук утверждает, что освобождение Кинбурнской косы от оккупантов позволило бы возобновить работу морского порта в Николаеве.

"Вопрос, увольнять ли Кинбурн, не увольнять ли — он не стоит. Вопрос только во времени и соответствии тех возможностей и ресурсов, которые на сегодня есть", — говорит он.

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