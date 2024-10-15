Взрывы в Одесской области — что известно

Дым в небе после взрыва. Фото: иллюстративное/скриншот

В Одесской области услышали взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали регион двумя ракетами типа "Искандер-М".

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Подробности атаки

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:14. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, речь шла об угрозе баллистики из Крыма.

Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

По сообщению мониторинговых каналов под ударом оказался Белгород-Днестровский район Одесской области.

Напомним, в Черном море выросло количество российских кораблей.

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