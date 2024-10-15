Взрывы в Одесской области — что известно

В Одесской области раздались взрывы — что известно
15 октября 2024 10:23
Дым в небе после взрыва. Фото: иллюстративное/скриншот
В Одесской области услышали взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали регион двумя ракетами типа "Искандер-М".
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Читайте также:
Подробности атаки
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:14. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, речь шла об угрозе баллистики из Крыма.
По сообщению мониторинговых каналов под ударом оказался Белгород-Днестровский район Одесской области.
Напомним, в Черном море выросло количество российских кораблей.
Мы также писали, что враг собирает силы для нового штурма на Кинбурнской косе.
Читайте Новини.LIVE!