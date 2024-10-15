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В Одесской области раздались взрывы — что известно

15 октября 2024 10:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Взрывы в Одесской области — что известно
Дым в небе после взрыва. Фото: иллюстративное/скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области услышали взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали регион двумя ракетами типа "Искандер-М".

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Подробности атаки

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 10:14. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, речь шла об угрозе баллистики из Крыма.

В Одесской области раздались взрывы — что известно - фото 1
Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

По сообщению мониторинговых каналов под ударом оказался Белгород-Днестровский район Одесской области.

Напомним, в Черном море выросло количество российских кораблей.

Мы также писали, что враг собирает силы для нового штурма на Кинбурнской косе.

 

война взрыв Одесская область Одесская ОГА ракета

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