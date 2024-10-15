Ворог збільшив кількість кораблів у Чорному морі

Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ

У вівторок, 15 жовтня, загроза ударів з боку російських ракетоносіїв по Одеській області зросла. У Чорне море виведели ворожі кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп цих ракет може становити до 8 одиниць.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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в Чорному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").

Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе Sea Baby у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.

Нагадаємо, росіяни готують новий штурм на півдні України. Стало відомо, звідки чекати удару.

Також вчора, 14 жовтня, РФ завдала ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Загинув цивільний чоловік.