Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Число вражеских кораблей в Черном море выросло – одесситам стоит быть наготове arrow

Число вражеских кораблей в Черном море выросло – одесситам стоит быть наготове

15 октября 2024 10:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Враг увеличил количество кораблей в Черном море
Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 15 октября, угроза ударов со стороны российских ракетоносителей по Одесской области выросла. В Черное море вывели вражеские корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп этих ракет может составлять до 8 единиц.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей на дежурстве

  • в Черном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Россия вывела ракетоносители "Калибров" в Черное море - угроза ударов по Украине - фото 1
Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, поражен двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Был поврежден 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").

  • Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

Напомним, россияне готовят новый штурм на юге Украины. Стало известно, откуда ждать удара.

Также вчера, 14 октября, РФ нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Погиб гражданский.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

10:23 В Одесской области раздались взрывы — что известно

10:21 Число вражеских кораблей в Черном море выросло – одесситам стоит быть наготове

10:20 МО одобрило увольнение военных из-за гибели неполнородных родственников — нардеп

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

09:53 Трамп прервал встречу в Пенсильвании из-за обморока избирателей

09:51 Без света до вечера — кому из одесситов стоит зарядить повербанки

09:45 Киевлянин украл в магазине фисташки на 3 тысячи гривен — как его наказал суд

09:35 В Минюсте предупредили уклонистов о серьезных последствиях игнорирования штрафов

10:23 В Одесской области раздались взрывы — что известно

10:21 Число вражеских кораблей в Черном море выросло – одесситам стоит быть наготове

10:20 МО одобрило увольнение военных из-за гибели неполнородных родственников — нардеп

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине

09:53 Трамп прервал встречу в Пенсильвании из-за обморока избирателей

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

09:51 Без света до вечера — кому из одесситов стоит зарядить повербанки

09:45 Киевлянин украл в магазине фисташки на 3 тысячи гривен — как его наказал суд

09:35 В Минюсте предупредили уклонистов о серьезных последствиях игнорирования штрафов

09:30 Выезд мужчин за границу во время мобилизации — какие документы нужны

09:29 Зима приближается — будет ли у одесситов отопление в случае блэкаутов

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

17:50 Путин идет на переговоры и массовые рейды ТЦК — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

8 октября 2024

21:40 Новый образец долларовых купюр — как отличить 100 долларов от подделки