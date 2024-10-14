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Російський удар по Одесі — є загиблі й поранені

14 жовтня 2024 13:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Внаслідок російського обстрілу Одеси загинула людина
Сліди від вибуху в небі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 14 жовтня, росіяни завдали удару балістичною ракетою по Одесі. Ціллю ворога знову стала припортова інфраструктура. Пошкоджені цивільні судна.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо про постраждалих

Внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, це молодий хлопець, громадянин України, який працював на палубі іноземного судна. Ще вісім людей отримали поранення. Всі вони цивільні, працівники припортової інфраструктури.  

"Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу", — повідомляє Олег Кіпер.

Удар по суднах

Пошкоджені два цивільних судна  — "NS Moon" під прапором Белізу та суховантаж під прапором Палау "OPTIMA". Зазначимо, що "OPTIMA" тиждень тому росіяни вже обстрілювали балістикою. 

Крім того, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

"Ворог вкотре звітує про начебто влучання у військові об’єкти. У реальності — цілі одні й ті самі: цивільні судна, зерносховища, термінали. Інфраструктура, завдяки якій ми забезпечуємо продовольчу безпеку світу, яку Росія вкотре ставить під загрозу, нівелюючи всі норми міжнародного права", — зазначив віцепрем'єрміністр Олексій Кулеба

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Одесу балістикою.

Також ворог вивів у Чорне море два кораблі, споряджені ракетами "Калібр".

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