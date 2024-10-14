Скільки споряджених ракетоносіїв вивели росіяни в Чорне море

Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ

У понеділок, 14 жовтня, ВМС повідомляють про підвищену загрозу ударів з боку російських ракетоносіїв. У Чорне море виведели ворожі кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатні завдавати ударів по території України, зокрема по Одеській області. Загальний залп цих ракет може становити до 8 одиниць.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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в Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії

Основними ракетними кораблями російського флоту в Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео російської атаки на фермерське господарство на Одещині 11 жовтня. Тоді загинули четверо людей.

Також ми писали, що британське видання припускає можливість вступу НАТО у війну проти РФ, але за певної умови.