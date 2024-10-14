Сколько снаряженных ракетоносителей вывели россияне в Черное море

Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ

В понедельник, 14 октября, ВМС сообщают о повышенной угрозе ударов со стороны российских ракетоносителей. В Черное море вывели вражеские корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", способные наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области. Общий залп этих ракет может составлять до 8 единиц.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, в сети появилось видео российской атаки на фермерское хозяйство Одесской области 11 октября. Тогда погибли четыре человека.

Также мы писали, что британское издание предполагает возможность вступления НАТО в войну против РФ, но при определенном условии.